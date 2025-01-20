Клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася на те, що їй не вдалося зв’язатися з цілодобовою гарячою лінією "ПриватБанку" та це ще не все.

Українка поділилася своєю проблемою - їй не вдалося додзвонитися на цілодобову лінію "ПриватБанку" за номером 3700 після того, як термінал прийняв гроші, але кошти так і не надійшли на картку.

Про це клієнтка "ПриватБанку" написала на сайті "Мінфін" у розділі, де можна залишати відгуки про роботу банків.

Клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася на те, що їй не вдалося зв’язатися з цілодобовою гарячою лінією "ПриватБанку" за номером 3700 після того, як термінал прийняв її гроші, але кошти так і не надійшли на картку. Клієнтка "ПриватБанку" зазначила у скарзі, що можна телефонувати день чи два — ніхто так і не передзвонює.

За її словами, чат-боти "ПриватБанку" у Telegram та Viber виявилися неефективними, а у сервісі "Приват24" відповідав лише автовідповідач.

"Людина залишається наодинці зі своєю проблемою. Це дуже тривожно, насправді. А я ще вибрала собі цей банк серед інших. Хіба так повинно бути в цивілізованій фінансовій установі? Є якийсь контроль роботи служби підтримки? Є якісь стандарти обслуговування своїх клієнтів, які банк повинен дотримуватися? Державний — це ж не означає оці совдеповські методи обслуговування? Чи означає?" — поділилася своїм обуренням клієнтка "ПриватБанку".

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