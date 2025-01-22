Ситуація змусила клієнтку "ПриватБанку" звернутися до поліції - правоохоронці провели розслідування і передали справу до суду.

Клієнти "ПриватБанку" продовжують стикатися з різними проблемами - одна з користувачок втратила понад 8 тисяч гривень, намагаючись поповнити мобільний рахунок через застосунок "Приват24".

Про інцидент стало відомо з даних Єдиного реєстру судових рішень.

Клієнтка "ПриватБанку" намагалася скористатися мобільним додатком для поповнення рахунку, але не змогла запустити його. Незабаром їй зателефонував невідомий, який представився голосовим чатботом "ПриватБанку". Він повідомив, що з її картки нібито намагаються зняти кошти, і для скасування операції попросив натиснути цифру "1". Виконавши вказівку, клієнтка спробувала перевірити баланс, але "Приват24" продовжував залишатися заблокованим.

Відновити доступ до додатка вдалося лише за допомогою співробітників банку, які повідомили жінці, що її картковий рахунок має заборгованість у розмірі 8 883 грн.

Ситуація змусила клієнтку звернутися до поліції. Правоохоронці провели розслідування і передали справу до суду. У позові клієнтка "ПриватБанку" вимагала від банку повернути списані кошти.

Суд став на бік постраждалої та зобов’язав "ПриватБанк" відшкодувати їй 8 883 грн разом з компенсацією інфляційних втрат у розмірі 669 грн.

Дослідивши обставини справи, суд встановив факт несанкціонованого списання коштів із рахунку клієнтки і визнав законними її вимоги про відшкодування від "ПриватБанку".

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