Патрульна поліція наголосила, що такі дії є серйозним порушенням.

У столичному торговельному центрі жінка вирішила перевірити оперативність роботи швидкої допомоги, зімітувавши раптове погіршення здоров’я.

Про цей інцидент повідомила патрульна поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, громадянка зателефонувала на спецлінію 112, заявивши, що їй стало зле в одному з ТРЦ Солом'янського району. На виклик оперативно прибула бригада медиків, однак замість пацієнтки, яка потребує допомоги, вони побачили жінку, яка пояснила, що виклик був хибним. Вона визнала, що спеціально інсценувала ситуацію, щоб перевірити, наскільки швидко приїде швидка допомога.

Медики, зрозумівши, що їхній час витрачено марно, викликали поліцію. Патрульні склали на жінку постанову за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). За свої дії киянка тепер змушена сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень.

У патрульній поліції наголосили, що такі дії є серйозним порушенням.

"Поліцейські, рятувальники та медики реагують на кожне повідомлення як на реальну загрозу. І поки вони витрачають час на неправдиві виклики, хтось інший може залишитися без необхідної допомоги", — підкреслили в повідомленні.

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