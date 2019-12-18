У глави Кремля Володимира Путіна знайшли новий синдром через який він дуже сильно мучиться

Так, в ефірі «Ехо Москви» російський журналіст Євгенія Альбац заявила, що глава Кремля хворий на «синдром старіючого генсека». Такий синдром, за її словами, змушує російського лідера дуже сильно боятися будь-яких державних переворотів.

Крім того, постійно сподіватися на спецслужби, пропонуючи їм всілякі бонуси, лише б зберегти лояльність.

«Всі генсеки в радянські часи, коли вони старіли або слабшали як керівники, як було у випадку Горбачова, намагалися оточити себе чекістами, оскільки вірили, що це їх врятує від перевороту… Всю владу Путін вклав в силовиків, у це своє чекістське оточення», - зауважила журналістка.

Також вона вважає, що президент Росії Володимир Путін може навіть побоюватися всіх своїх тілоохоронців і не довіряти їм на всі 100%.

Вона пояснює це тим, що Путін постійно змінює своїх охоронців, а також задобрює різними «пряниками». Подачки він вже звично відправляє губернаторам або ж всяким росгвардіям. Одним словом, Путін повинен постійно розплачуватися з людьми за будь-яке збереження лояльності з їх боку.

Нагадаємо, головний пропагандист Путіна «втік» з Кремля.

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