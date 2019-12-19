За Олександром Лукашенко, зрозуміло, було "останнє слово" з приводу

Олександр Лукашенко раніше доручив Раді безпеки Білорусі надати план, по суті, захисту країни, 19 грудня повідомляється про новий затвержений план оборони

У четвер, 19 грудня Олександр Лукашенко підписав наданий Радою безпеки Білорусі новий план оборони країни. Білорусь також затвердила концепцію будівництва та розвитку Збройних сил до 2030 року, повідомляє БелТА.

Так на рішення переглянути плани з оборонозабезпечення і загальної безпеки країни, частково, вплинула і ситуація в Україні:

«Вивчався досвід конфліктів в Сирії, Україні, Болівії, Венесуелі. Виходячи з цього зроблені висновки за етапами можливої ескалації конфлікту. У плані оборони закладені адекватні заходи реагування», - заявив в. о. начальника Генштабу - перший заступник міністра оборони Білорусі Олександр Вольфович.

Так за словами Вольфовича, при підготовці плану враховувалися, цитуємо «найгірші для країни варіанти розвитку обстановки». У Білорусі не виключають великомасштабну війну як таку:

«Зараз більшою мірою конфлікти протікають зовсім по-іншому: розхитується ситуація в країні, діють дрібні групи, опозиція, диверсійно-розвідувальні групи. Зараз дуже широко використовуються найманці приватних військових компаній, які намагаються розхитати ситуацію в країні, перевірити на міцність всю силову складову». На противагу цьому, зазначив державник, Білорусь розробила свій комплекс заходів.

Саме «запобігання розв'язування агресії, стратегічне стримування» - є стратегічним завданням держави і галузевих відомств на даний момент. Та глава Генштабу разом з тим зазначив, що Білорусь не розглядає інші держави в якості можливого агресора:

«Ми миролюбна країна, у нас оборонна військова доктрина, яка передбачає захист своєї землі», - резюмував він.

На тлі недавніх заворушень у країні, акцент в плані встановлений і на питанні «дестабілізації ситуації в країні».

Відомо також, що являє собою стратегічне стримування, передбачене вищезазначеним планом оборони країни в цілому:

«У нього ми заклали всі дії військових структур, інших силовиків, міністерств і відомств, що належать до держорганів, які зобов'язані вже в мирний час проводити ряд заходів, щоб знизити ймовірність виникнення конфліктів або звести її до нуля», - заявив міністр оборони Білорусі Андрій Равков.

Більш того, відомо, що Білорусь подбала в новому плані і про систему управління державою на воєнний час.

Нагадаємо, раніше на врученні державних нагород військовослужбовцям Служби безпеки президента лідер Білорусі підкреслив, що військові повинні бути готові захищати країну тому як ситуація біля кордонів Білорусі загострюється.

«Замість пояса добросусідства, який ми пропонуємо, вимальовується дуга нестабільності. І в цій ситуації ви повинні зробити все, щоб навіть не дати приводу деструктивним силам зруйнувати світ, створений на цій землі », – сказав Олександр Лукашенко.

Президент Бєларусі заявив також, що «всі ми – воїни елітного підрозділу, і наше завдання – бути попереду всіх підрозділів, щоб захистити країну, батьківщину і громадян», звертаючись до військових і додав:

«Пам’ятайте, що у вас повинні завжди бути чисті руки, світлі, чисті обличчя і очі. Тому що це не тільки ваші руки і очі. Це і руки, і очі президента, глави держави », – підсумував він.

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