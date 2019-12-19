Повідомляється про можливий планований теракт і уточнюється інформація про жертв НП

Теракт на Луб'янці в центрі Москви обростає жахаючими подробицями

19 грудня у центрі російської столиці невідомі чоловіки відкрили вогонь, зав'язалася перестрілка, загинули і постраждали люди. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в YouTube і росЗМІ.

Все сталося на Луб'янці, біля відділення столичної поліції. На даний момент повідомляється, що виходи з метро в районі події частково перекриті:

«На перекриту територію заїхали машини СК. Силовики знайшли гранату і рюкзак на місці стрілянини на Луб'янці. Приїхали сапери», - йдеться в матеріалі «360».

Загалом відомо, що стрілянину в приймальні ФСБ відкрили три людини, всі нападники вбиті, заявили в ФСБ:

«Троє невідомих увірвалися в будівлю приймальні ФСБ і в приміщенні відкрили стрілянину. В перестрілку з охороною адміністратора двоє нападників були вбиті. А один з нападників вибіг на вулицю, де продовжив стріляти. В результаті був убитий співробітник ДАІ, який чергував навпроти будівлі приймальної».

Відомо, що той, що вижив пробіг близько 300 метрів — до кінця вулиці Кузнецький Міст і, відстрілюючись, завернув на майдан Воровського в Москві. Потім нападник забіг в один з будинків на вулиці Велика Луб'янка і забарикадувався там, повідомили оперативники місцевим журналістам і додали:

«Все оточено в радіусі 100 метрів. Працює Слідчий комітет. Багато машин швидкої допомоги. СК порушив кримінальну справу про посягання на життя співробітника правоохоронних органів».

Фото: «360»

МОЗ РФ підтвердив інформацію, яка з'явилася раніше про щодо п'ятьох постраждалих під час стрілянини, їм надається медична допомога. Відомо, що двох постраждалих екстрено доставили в інститут імені Скліфосовського. Також два співробітника ФСБ отримали важкі поранення під час стрілянини.

Відзначимо також, агентство «Москва» анулювало новину, в якій з посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ стверджувалося, що спецслужби кваліфікували подію на Луб'янці як теракт.

Зараз останніх людей виводять із зони оточення на Луб'янці. Біля будівлі ФСБ продовжують працювати сапери та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше на Луб'янці провели штурм. Одного нападника було ліквідовано одразу, інший забарикадувався на парковці і відстрілювався звідти. Про третього, на той момент, нічого не повідомляли. Потім в ФСБ зробили заяву: підозрюваний у стрілянині на Луб'янці нейтралізований. Його особа встановлюється.

Крім того, повідомляється про постраждалих в центрі Москви через постріли.

Примітно, що відвідувачки кафе навпроти відділення поліції спостерігали за стрільбою на Луб'янці, і при цьому голосно сміялися, та й взагалі були спокійні.

Також після інциденту очевидці прокоментували інформацію для журналістів: «Люди як йшли, так і йшли», - сказав один зі свідків події і додав:

«Багато посміхалися, хтось біг без оглядки», - наголошується в матеріалі вищезгаданого джерела.

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