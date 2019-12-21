Кремлівський блазень Володимир Жириновський влаштував істерику в ефірі головного пропагандистського телеканалу Росії

Одіозний політик зірвався на крик під час обговорення в студії поставок США летальної зброї в Україну, обрушивши потік образ на адресу українського політолога Вадима Трюхана.

«Швидше упаковуйте валізи і біжіть з України. Тому що в будь-якому місці, де тільки з'явиться хоча б один снаряд в бік Донбасу, вся військова частина буде знищена, дивізія, ціла армія, котлован там залишиться один… Вся територія України під спостереженням, ніхто не ворухнеться, ніхто не встигне на курок натиснути, все буде горіти», — волав Жириновський.

У свою чергу Вадим Трюхан назвав виступ лідера ЛДПР цирком і зажадав не загрожувати Україні, чим спровокував загострення у Жириновського.

Одіозний політик у свою чергу влаштував у студії справжню істерику.

«Будемо погрожувати! Будемо розстрілювати вас, негідників…» — кричав Жириновський, підбігши до українського політолога й стукаючи сухим старечим кулаком по столу.

Вадим Трюхан покинув студію, а вслід йому Жириновський кинув: «На вокзал не їдь, Трюхан. Тебе там заарештують».

До речі, пропагандисти підняли шум через чергове викрадення ВСУ терориста "ЛНР" з окупованої території Донбасу

Обговорення цієї теми рупори Кремля почали в гостях у пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим".

До всього іншого, він обізвав українців терористами, з якими неможливо вести переговори. Також несамовитий топ-пропагандист заявив, що взагалі неможливо домовлятися з представниками України ні в одному переговорному форматі, який існує.

"Як можна після цього проводити зустріч в Мінському форматі, обговорювати "формулу Штайнмайера", коли ви людей похищаете?!" - вибухнув злякано топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов.

До всього іншого, він почав залякувати українців відповідними атаками з боку бойовиків. За його словами, вони запросто можуть почати викрадати солдатів української армії.