Олександр Лукашенко розповів про те, як познайомився з Володимиром Путіним

Президент Білорусі згадав першу зустріч зі своїм російським колегою, який, втім, тоді ще працював у команді Анатолія Собчака. Як повідомляє Politeka, відповідним відео поділився у своєму Твіттер журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Під час недавньої зустрічі Путіна і Лукашенка російський президент вказав на те, що вони знайомі вже давно. У свою чергу, президент Білорусі нагадав про їх недавній діалог.

«Я кажу: ми з тобою давно знайомі, а де ми познайомилися? Він: а ти пам'ятаєш, як ти в Пітер приїжджав? Я пам'ятаю! Він: а хто тебе зустрічав? Я: Ну тоді пам'ятаю!», - розповів Лукашенко.

Зазначимо, що з 1990-го по 1996-й рік Путін працював в команді тодішнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Ймовірно, вони з Лукашенком зустрілися саме в ті роки.

У мережі вже активно обговорюють розповідь Лукашенка.

«Все нормально. Розмова двох літніх людей», «Лукашенко Путіну, ти той самий який мене зустрічав і носив мої валізи», «ці люди нічого вже не пам'ятають, їм вже все одно?», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що п'ятигодинні переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і його білоруським колегою в Сочі закінчилися нічим.

Глава Білорусі не вийшов до журналістів, також утрималися від коментарів російський лідер і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. За всіх «віддувався» глава мінекономрозвитку Максим Орєшкін, який через 74 секунди пояснив, що, по суті, результатів переговорів як таких немає.

За словами білоруського публіциста і аналітика Ігоря Тишкевича, це говорить тільки про те, що Путін подібного непокори не пробачить. Нова зустріч глав держав призначена на 20 грудня, на яку, якщо встигнуть доробити, винесуть проекти рішень, а кремлівський небожитель до неї підготуватися ґрунтовно.

Лукашенко о знакомстве с Путиным: Я говорю: мы с тобой давно знакомы, а где мы познакомились? Он: а ты помнишь, как ты в Питер приезжал? Я: помню! Он: а кто тебя встречал? Я: Ну тогда помню! pic.twitter.com/7z7WdV6uKE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 21, 2019

Нагадаємо, Лукашенко не витримав і зізнався, який кошмарний Новий рік його чекає.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко розкусив тактику Путіна і прийняв доленосне рішення.

Також Politeka писала, що Лукашенко після невдалої зустрічі з Путіним ошелешив зізнанням.