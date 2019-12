Відомий у всьому світі модельєр Емануель Унгаро пішов з життя у Парижі, Франція, 21 грудня, в суботу

Унгаро пішов з модельного бізнесу в 2004 році. Він помер у суботу після двох років боротьби за життя, повідомив член сім'ї. Про це пише Politeka з посиланням на західні ЗМІ.

Народився Емануель в 1933 році в родині італійських іммігрантів. У 22 роки переїхав у Париж, де його навчав іспанська кутюр'є Крістобаль Баленсіага, а через 9 років вже створив свій особистий лейб. Унгаро дуже швидко здобув світову популярність.

Знаменитість був другим з шести дітей. Його батько був кравцем. Унгаро говорив, що основи навчався у свого батька і Баленсіага.

«не Можна носити сукню, треба жити в ньому», - сказав якось Емануель.

В 1965 році модельєр відкрив будинок моди в Парижі. Протягом свого життя Унгаро забезпечував нарядами багатьох зірок кіно.

Компанію модельєр продав у 1996 році сім'ї Феррагамо. У 2001 році Емануель почав йти з моди, а в 2004 році заявив про відхід на пенсію.

Він заявив, що світ високої моди більше не відповідає «очікуванням сучасних жінок».

