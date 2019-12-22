Известный во всем мире модельер Эмануэль Унгаро ушел из жизни в Париже, Франция, 21 декабря, в субботу
Унгаро ушел из модельного бизнеса в 2004 году. Он умер в субботу после двух лет борьбы за жизнь, сообщил член семьи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на западные СМИ.
Родился Эмануэль в 1933 году в семье итальянских иммигрантов. В 22 года переехал в Париж, где его обучал испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага, а через 9 лет создал уже свой личный лейб. Унгаро очень быстро обрел мировую популярность.
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Знаменитость был вторым из шести детей. Его отец являлся портным. Унгаро говорил, что основы изучил у своего отца и у Баленсиага.
«Нельзя носить платье, нужно жить в нем», - сказал как-то Эмануэль.
В 1965 году модельер открыл дом моды в Париже. На протяжении своей жизни Унгаро обеспечивал нарядами многих звезд кино.
Компанию модельер продал в 1996 году семье Феррагамо. В 2001 году Эмануэль начал уходить из моды, а в 2004 году заявил об уходе на пенсию.
Он в итоге заявил, что мир высокой моды больше не соответствует «ожиданиям современных женщин».
Ранее мы сообщали, что легендарный актер умер на руках у детей.
Умер известный английский актер Тони Бриттон. Звезда драмы «Горькое и сладкое» скончался на 96-м году жизни.
Актер был одним из старожилов британской киноиндустрии и прославился благодаря таким известным картинам, как «День Шакала» (The Day of the Jackal, 1973), «Операция Амстердам» (Operation Amsterdam, 1959), «Горькое и сладкое» (The Rough and The Smooth 1959), «Воскресенье, проклятое воскресенье" (Sunday Bloody Sunday, 1971)» и другим.
Так военная тематика в кино была близка бывшему пехотинцу Бриттону – он воевал во время Второй мировой и работал на авиационном заводе после войны.
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