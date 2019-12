Известный во всем мире модельер Эмануэль Унгаро ушел из жизни в Париже, Франция, 21 декабря, в субботу

Унгаро ушел из модельного бизнеса в 2004 году. Он умер в субботу после двух лет борьбы за жизнь, сообщил член семьи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на западные СМИ.

Родился Эмануэль в 1933 году в семье итальянских иммигрантов. В 22 года переехал в Париж, где его обучал испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага, а через 9 лет создал уже свой личный лейб. Унгаро очень быстро обрел мировую популярность.

Знаменитость был вторым из шести детей. Его отец являлся портным. Унгаро говорил, что основы изучил у своего отца и у Баленсиага.

«Нельзя носить платье, нужно жить в нем», - сказал как-то Эмануэль.

В 1965 году модельер открыл дом моды в Париже. На протяжении своей жизни Унгаро обеспечивал нарядами многих звезд кино.

Компанию модельер продал в 1996 году семье Феррагамо. В 2001 году Эмануэль начал уходить из моды, а в 2004 году заявил об уходе на пенсию.

Он в итоге заявил, что мир высокой моды больше не соответствует «ожиданиям современных женщин».

