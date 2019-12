Легендарна письменниця Джоанна Ліндсей померла у віці 67 років

Цю інформацію підтвердило авторитетне видання The New York Times.

Повідомляється, що одна з найпопулярніших письменниць у світі тривалий час боролася з онкологією.

Автор популярних любовних романів Джоанна Ліндсей померла ще в кінці жовтня, але родина повідомила про трагедію лише зараз.

Її син Альфред у коментарі журналістам зізнався, що сім'я була спустошена після смерті Джоани, тому вони не могли повідомити про це раніше.

Варто відзначити, що Джоанна Ліндсей відома як автор романтичних книг, любовних романів.

Її книги були продані щонайменше в кількості 60 мільйонів примірників, що робить її однією з найуспішніших письменниць у світі.

