Легендарная писательница Джоанна Линдсей умерла в возрасте 67 лет

Эту информацию подтвердило авторитетное издание The New York Times.

Сообщается, что одна из самых продаваемых писательниц в мире продолжительное время боролась с онкологией.

Автор популярных любовных романов Джоанна Линдсей умерла еще в конце октября, но семья сообщила о трагедии лишь сейчас.

Ее сын Альфред в комментарии журналистам признался, что семья была опустошена после кончины Джоанны, поэтому они не могли сообщить об этом раньше.

Стоит отметить, что Джоанна Линдсей известна как автор романтических книг, любовных романов.

Ее книги были проданы по меньшей мере в количестве 60 миллионов экземпляров, что делает ее одной из самых продаваемых писательниц в мире.

Ранее мы сообщали о том, что популярный актер умер на руках у детей. Речь идет о британском актере Тони Бриттоне, который ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Актер был одним из старожилов британской киноиндустрии и прославился благодаря таким известным картинам, как «День Шакала» (The Day of the Jackal, 1973), «Операция Амстердам» (Operation Amsterdam, 1959), «Горькое и сладкое» (The Rough and The Smooth 1959), «Воскресенье, проклятое воскресенье" (Sunday Bloody Sunday, 1971)» и другим.

Также мы рассказывали о том, что из жизни ушла легенда моды. 21 декабря скончался всемирно известный модельер Эмануэль Унгаро. Он умер в субботу после двух лет борьбы с серьезным заболеванием.

Родился Эмануэль в 1933 году в семье итальянских иммигрантов. В 22 года переехал в Париж, где его обучал испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага, а через 9 лет создал уже свой личный лейб. Унгаро очень быстро обрел мировую популярность.

В 1965 году модельер открыл дом моды в Париже. На протяжении своей жизни Унгаро обеспечивал нарядами многих звезд кино.

Компанию модельер продал в 1996 году семье Феррагамо. В 2001 году Эмануэль начал уходить из моды, а в 2004 году заявил об уходе на пенсию.

Напомним, известная модель умерла в муках

А еще Politeka писала, что ушла из жизни знаменитая девушка Бонда

Также Politeka сообщала, что Садальский раскрыл детали таинственной гибели знаменитого киноребенка