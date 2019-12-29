Міністерство закордонних справ Польщі запропонувало роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну



Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося в Twitter-акаунті відомства.

Заява заступник глави польського МЗС Марцін Пшидач зробив після новини про те, що на килим був викликаний російський посол Сергій Андрєєв після скандальної заяви президента РФ Володимира Путіна.

"У відповідь на коментар посла Андрєєва у мене є одне зауваження: ми готові пояснювати російським дипломатам історичну правду так довго, як це потрібно – поки вони не погодяться, що світ не забуде про пакт Молотова-Ріббентропа і радянсько-німецькому параді в Бресті", – повідомив політик.

Крім того, він підкреслив, що у Варшаві обурилися на слова президента РФ. Саме тому було вирішено викликати посла РФ в Польщі.

Раніше ми повідомляли, що пропагандисти Кремля кинулися на захист президента РФ Володимира Путіна, який зробив скандальну заяву про передісторію початку Другої світової війни.

Російський журналіст Олег Лур'є показав спільне фото лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера з президентом Польщі Юзефом Пілсудським. Він написав, що може довго показувати знімки Гітлера з іншими політичними діячами, але зі Сталіним знімок навряд чи хтось знайде.

На його риторику тут же відреагував український блогер і політолог Олексій Голобуцький, який назвав публікацію даного фото - "прикладом рівня російської пропаганди".