В новорічну ніч проихошли масові зіткнення мітингувальників з поліцією

Ближче до півночі, вулиці Гонконгу, наповнили натовпи демонстрантів. Тисячі протестувальників зібралися до фінансового центру близько опівночі напередодні Нового року, в тому числі вздовж набережної гавані Вікторія і в районі Лан Квай Фонг.

Перед маршем один з його організаторів, представник Громадянського фронту за права людини Ерік Гавкіт заявив про бажання уникнути спалахів насильства, передували акції. "Я щиро сподіваюся, що це буде мирний протест", - заявив він.

#HongKong people mark the first day of #2020 by pouring into the streets once more to defend their freedom and fight for a better future. This is only the first of many demonstrations to come as #antiELAB movement continues into its second year without any solution in sight. pic.twitter.com/WKY8KGGWg8 — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) January 1, 2020

Протестувальники вели зворотний відлік до півночі, скандуючи "Десять! Десять! Звільніть Гонконг, революція зараз!", після чого вони включили свої телефони, утворивши на вулиці ціле море вогнів.

У той же час натовпи протестуючих в районі Монг-Кок підпалили барикади, після чого поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

31 грудня влади Гонконгу, де вже кілька місяців тривають антиурядові протести, вперше за десятиліття скасувала традиційний феєрверк в бухті Вікторія за "міркування безпеки". У центрі китайській автономії встановили бетонні блоки, втім це не зупинило демонстрантів. Деякі з них ще вдень ходили на мосту з плакатами, на яких написали заклики продовжувати демонстрації проти влади в 2020 році.

Як відомо, в Гонконзі не вщухають протести, які почалися через планів адміністрації прийняти закон про екстрадицію правопорушників на материковий Китай на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвів до припинення демонстрацій, які частково переросли в силове протистояння з правоохоронними органами.

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