Помер вже четвертий обвинувач, який виступив проти актора Кевіна Спейсі у гучному скандалі

Арі Бен покінчив з собою ще до Нового року. Раніше письменник заявляв, що Кевін Спейсі приставав до нього. Тепер кримінальне переслідування актора буде припинено, адже всі исцы по справі про домагання несподівано померли.

Першим, хто розповів про протизаконних діях 60-річного Кевіна Спейсі, був Ентоні Рэпп, який зізнався, що піддавався домаганням з боку актора, будучи неповнолітнім. Тоді Спейсі приніс колезі вибачення, однак зізнався, що не пам'ятає цих подій.

Потім з'явилося ще кілька позовів на адресу актора.

Але нещодавно заявники почали вмирати при загадкових обставинах. Так, у травні загинула одна з перших, хто заговорив про домагання з боку артиста, Лінда Калкін — жінку збила машина. При цьому, водія, який наїхав на неї, звинувачення пред'явлено не було. А у вересні, в самому розпалі судового процесу, не стало ще одного позивача — масажиста, який побажав залишити своє ім'я в таємниці.

Кілька днів тому стало відомо, що помер норвезький письменник 47-річний Арі Бен, який розповів, що зірка «Карткового будиночка» приставав до нього в 2007 році на вечері, присвяченому врученню Нобелівської премії миру. За припущенням слідства, чоловік скоїв самогубство.

До речі, багато хто вважає смерть письменника досить містичної і пов'язали її з опублікованими раніше різдвяним роликом з участю Спейсі, в якому актор закликав прихильників «вбивати добротою» своїх ворогів.

Як відомо, звинувачення в сексуальному переслідуванні негативно позначилися на кар'єрі Кевіна Спейсі. Через судового розгляду актор позбувся низки пропозицій від кіностудій і пішов з серіалу «Картковий будиночок», де грав головну роль. До того ж, акторові відмовили у премії «Еммі».

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