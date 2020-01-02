Умер уже четвертый обвинитель, который выступил против актера Кевина Спейси в громком скандале

Ари Бен покончил с собой еще до Нового года. Ранее писатель заявлял, что Кевин Спейси приставал к нему. Теперь уголовное преследование актера будет приостановлено, ведь все исцы по делу о домогательствах неожиданно умерли.

Первым, кто рассказал о противозаконных действиях 60-летнего Кевина Спейси, был Энтони Рэпп, признавшийся, что подвергался домогательствам со стороны актера, будучи несовершеннолетним. Тогда Спейси принес коллеге извинения, однако признался, что не помнит этих событий.

Затем появилось еще несколько исков в адрес актера.

Но недавно заявители стали умирать при загадочных обстоятельствах. Так, в мае погибла одна из первых, кто заговорил о домогательствах со стороны артиста, Линда Калкин — женщину сбила машина. При этом, водителю, который наехал на нее, обвинение предъявлено не было. А в сентябре, в самом разгаре судебного процесса, не стало еще одного истца — массажиста, который предпочел оставить свое имя в тайне.

Несколько дней назад стало известно, что скончался норвежский писатель 47-летний Ари Бен, который рассказал, что звезда «Карточного домика» приставал к нему в 2007 году на ужине, посвященном вручению Нобелевской премии мира. По предположению следствия, мужчина совершил самоубийство.

К слову, многие сочли смерть писателя довольно мистической и связали ее с опубликованным ранее рождественским роликом с участием Спейси, в котором актер призывал поклонников «убивать добротой» своих врагов.

Как известно, обвинения в сексуальном преследовании негативно сказались на карьере Кевина Спейси. Из-за судебного разбирательства актер лишился ряда предложений от киностудий и ушел из сериала «Карточный домик», где играл главную роль. К тому же, актеру отказали в премии «Эмми».

Напомним, интим-скандал потряс Голливуд: крупная шишка лишилась работы из-за связи с актрисой.

Как сообщала Politeka, Кевин Спейси объявил о своем возвращении: «Скучали по мне».

Также Politeka писала, что легендарный актер осчастливил поклонников перед Рождеством: «Все за мой счет».