З'явилися нові подробиці ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані в іракському аеропорту

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Пентагон підтвердив, що армія Сполучених Штатів провела спецоперацію з ліквідації Касема Сулеймані за розпорядженням Дональда Трампа.

У заяві силового відомства сказано, що ракетний удар по аеропорту в Багдаді був здійснений з метою запобігти військовим діям з боку Ірану.

У Пентагоні також заявили, що бригадний генерал Ірану Касем Сулеймані, якого Володимир Путін називав своїм другом, був причетний до нападів на бази коаліції і посольство США в Іраку.

Сам Дональд Трамп через 12 годин після проведення спецоперації в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував прапор США, натякнувши на успіх американців на Близькому Сході.

За інформацією росЗМІ, під ракетний обстріл США потрапив також заступник голови шиїтського ополчення Іраку Абу Махді аль-Мугандіс, якого керівник Держдепу Майк Помпео звинувачував у нападі на американське посольство в Багдаді. Також в ході блискавичної операції загинули п'ятеро їхніх прихильників.

Верховний лідер Іранської Республіки вже пообіцяв помститися Білому дому за ліквідацію бригадного генерала Сулеймані.

Варто також відзначити, що раніше Касем Сулеймані не приховував, що співпрацює з президентом РФ Володимиром Путіним. Ще в 2015 році генерал приїжджав в Москву для зустрічі з главою Кремля. За інформацією журналістів, Сулеймані обговорював з Путіним нюанси військової операції в Сирії.

Під час зустрічі президент Росії також назвав Сулеймані «мій друг, Касем».

Раніше ми повідомляли про те, що США завдали ракетного удару по столичному аеропорту в Іраку. Ракети впали поблизу вантажного залу, внаслідок чого загорілися два автомобілі.

В результаті обстрілу загинули вісім осіб. Пізніше з'явилася інформація про загибель іранського генерала Касема Сулеймані.

Також загинув керівник управління громадських зв'язків "Аль-Хашд аш-Шааби" Іраку Мухаммеда аль-Джабір.

Саме цих іранських військових США звинувачували в організації нападу на американське посольство в Іраку.

Нагадаємо, протести в столиці переросли в сутички.

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