Розкрито особу ще одного загиблого

Разом з іранським генералом Касемом Сулеймані в Іраку був ліквідований заступник голови іракської Хезболли

Раніше стало відомо, що американські військові провели спецоперацію з ліквідації генерал-майора Корпусу вартових ісламської революції, командувача елітним підрозділом Ель-Кудс, Касема Сулеймані.

При цьому посол Ірану в Іраку Ірадж Масджиді заявив, що разом із генералом загинуло ще 10 осіб. Як з'ясувалося, як мінімум п'ятеро з них були високопоставленими іранськими командирами.

Також стало відомо, що в результаті удару загинув заступник командувача іракської Хезболли Абу Махді аль-Мугандіс.

У мережі відзначають, що ліквідація цієї людини не менш значуща, ніж вбивства бен Ладена і Багдаді.

Крім того, стало відомо, що американські військові заарештували кількох проіранських військових лідерів в Іраку. При цьому їх особистості не розкриваються.

Нагадаємо, раніше з'явилися нові подробиці ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані в іракському аеропорту.

Зокрема, Пентагон підтвердив, що армія Сполучених Штатів провела спецоперацію з ліквідації Касема Сулеймані за розпорядженням Дональда Трампа.

У заяві силового відомства сказано, що ракетний удар по аеропорту в Багдаді був здійснений з метою запобігти військові дії з боку Ірану.

У Пентагоні також заявили, що Ірану бригадний генерал Касем Сулеймані, якого Володимир Путін називав своїм другом, був причетний до нападів на бази коаліції і посольство США в Іраку.

Сам Дональд Трамп через 12 годин після проведення спецоперації в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував прапор США, натякнувши на успіх американців на Близькому Сході.

За інформацією росЗМІ, під ракетний обстріл США потрапив також заступник голови шиїтського ополчення Іраку Абу Махді аль-Мугандіс, якого керівник Держдепу Майк Помпео звинувачував у нападі на американське посольство в Багдаді. Також в ході блискавичної операції загинули п'ятеро їхніх прихильників.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, страшний сон Путіна на яву: у США розробили зброю, від якої здригнеться Кремль.

Також Politeka писала, що США ліквідували друга Путіна: Трамп перервав мовчання, деталі і кадри спецоперації.