Вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани в Ираке был ликвидирован замглавы иракской Хезболлы

Ранее стало известно, что американские военные провели спецоперацию по ликвидации генерал-майора Корпуса стражей исламской революции, командующего элитным подразделением Эль-Кудс, Касема Сулеймани.

При этом посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что вместе с генералом погибли еще 10 человек. Как выяснилось, как минимум пятеро из них были высокопоставленными иранскими командирами.

Также стало известно, что в результате удара погиб заместитель командующего иракской Хезболлы Абу Махди аль-Мухандис.

В сети отмечают, что ликвидация этого человека не менее значима, чем убийства бен Ладена и Багдади.

Кроме того, стало известно, что американские военные арестовали нескольких проиранских военных лидеров в Ираке. При этом их личности не раскрываются.

Напомним, ранее появились новые подробности ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в иракском аэропорту.

В частности, Пентагон подтвердил, что армия Соединенных Штатов провела спецоперацию по ликвидации Касема Сулеймани по распоряжению Дональда Трампа.

В заявлении силового ведомства сказано, что ракетный удар по аэропорту в Багдаде был совершен с целью предотвратить военные действия со стороны Ирана.

В Пентагоне также заявили, что бригадный генерал Ирана Касем Сулеймани, которого Владимир Путин называл своим другом, был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.

По информации росСМИ, под ракетный обстрел США также попал замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которого руководитель Госдепа Майк Помпео обвинял в нападении на американское посольство в Багдаде. Также в ходе молниеносной операции погибли пятеро их сторонников.

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

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