Білорусь заборонила виїзд транспорту в Росію зі своєї території, тим самим заблокувавши дорогу додому для росіян

Як повідомляється в Телеграм-каналі «Незыгарь», на білорусько-російському кордоні вже «застрягли» приблизно 400 автомобілів. В основному виїхати з Білорусі намагаються саме громадяни Росії.

При цьому наголошується, що подібна ситуація виникла тільки на російському кордоні: інші пропускні пункти Білорусі працюють у штатному режимі.

«Лукашенко відзначився. За словами очевидців, "все це схоже на штучний саботаж», - йдеться в публікації.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно величезні пробки на кордоні.

Цілком імовірно, що таке жорстке рішення білоруської влади пов'язане з конфліктом з РФ через нафту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олександр Лукашенко посварився з Росією щодо поставок нафти.

Конфлікт розгорівся ще 30 грудня, коли президент Білорусі зателефонував Володимиру Путіну з вимогою підписання нового контракту по газу і нафті. Про це повідомляє Телеграм-канал «Незыгарь». Зазначається, що тоді Путін сказав своєму білоруському колезі, що дана тема не в його компетенції.

Після цього Лукашенко зідзвонився з російським прем'єром Дмитром Медведєвим, який в цинічній формі нагадав президенту про те, що раніше той погрожував закуповувати нафту в Польщі.

«Лукашенко кинув трубку і подзвонив Президенту. Почав шантажувати, що почне несанкціонований відбір газу. Його перебрали на Новака. За пару годин до кінця року підписали тимчасовий контракт на два місяці з газу», - йдеться в публікації.

При цьому угоди з постачання нафти Білорусь і Росія так і не досягли. Зокрема, повідомляється, що в Кремлі порадили Лукашенку закуповувати нафту через інші країни, якщо російські ціни його не влаштовують. Підкреслюється, що президент Білорусі відмовився обговорювати це питання через посередників і вимагає особистої зустрічі з Путіним.

У той же час, стало відомо, що Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі. Відзначається, що палива у білорусів залишилося тільки на 10 днів. На тлі цієї ситуації Латвія запропонувала допомогти Білорусі.

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