Нова атака була організована через добу після ліквідації бригадного генерала Касіма Сулеймані

Про це інформує місцевий телеканал Al Arabiya, посилаючись на власні джерела.

Як відомо, новий авіаудар був нанесений в районі стадіону Таджи, який розташований в 30 кілометрах від Багдада.

За інформацією ЗМІ, удар наніс невідомий літак з повітря по колоні автомобілів, яка рухалася в бік столиці Іраку. За попередніми даними, ракети потрапили в автомобілі з колони, які належать опозиційному озброєному угрупованню "Хашд Аш-Шааби".

В результаті нищівної атаки з повітря загинули шестеро людей, ще троє були госпіталізовані. Удар був настільки сильним, що дві машини з колони моментально згоріли дотла.

Інші ЗМІ стали стверджувати, що атаку з повітря здійснили США, а їх кінцевою метою були командири збройного ополчення. Стала з'являтися інформація про загибель командира збройного формування "Катаїб Імам Алі" Шибла аль-Заїді, але вона не підтвердилася.

Пізніше агентство Reuters поінформувало, що нібито завдали авіаудар по колоні медиків. У Білому домі інформацію про новий удар з повітря ніяк не коментували.

Раніше ми розповідали про те, що США потужно ліквідували іранського генерала Касіма Сулеймані на території Іраку, який брав участь у нападі на американське посольство.

Сам Дональд Трамп через 12 годин після проведення спецоперації в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував прапор США, натякнувши на успіх американців на Близькому Сході.

За інформацією росЗМІ, під ракетний обстріл США потрапив також заступник голови шиїтського ополчення Іраку Абу Махді аль-Мугандіс, якого керівник Держдепу Майк Помпео звинувачував у нападі на американське посольство в Багдаді. Також в ході блискавичної операції загинули п'ятеро їхніх прихильників.

Варто відзначити, що ліквідований Касим Сулеймані був другом Володимира Путіна і вони разом обговорювали питання військового вторгнення в Сирію. Під час зустрічі в 2015 році в Москві президент Росії також назвав Сулеймані «мій друг, Касим».

Нагадаємо, протести в столиці переросли в сутички.

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