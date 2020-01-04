Громадяни Польщі 20-30% з оплати за газ віддають на фінансування російської армії

Таку заяву зробив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Петр Возняк, повідомляє Puls Biznesu.

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"Принаймні 20-30% з того, що платить за газ кожен поляк, прямо йде на фінансування, як кажуть у Росії, оборонного комплексу – російських збройних сил", – заявив він.

Коментуючи припинення постачання нафти в Білорусь з 1 січня 2020 року, він припустив, що Росія застосовує проти неї "енергетичну зброю" таку ж, як до Польщі в 2005-2006 роках і в 2009 році.

Раніше стало відомо, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, два нафтопереробних заводи в республіці продовжують роботу, але їх завантаження знижене до мінімально допустимого рівня.

Додамо, що президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко 30 і 31 грудня провели два телефонні розмови, під час яких обговорювали постачання російської нафти в Білорусь, а також питання поставок і транзиту газу. 

Також експерт Валерій Клочок розповів про нюансах важливою для України газової перемоги над Росією.

За його словами, підписання угоди про транзит газу через Україну було неминучим, а в цьому документі зацікавлені не тільки Київ і Москва, але і Європейський Союз.

А газова угода — важлива перемога для України з точки зору державної безпеки.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна підписала газовий контракт з Росією. Відомо, що угоду про транзит газу через нашу країну було підписано на 5 років.
Згідно з нею, в 2020 році мінімальний обсяг прокачування складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 - по 40 млрд.