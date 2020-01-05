Кенії ісламісти напали на американську військову базу

Про це повідомляє CNN.

Напад стався в графстві Ламу вранці, 5 січня. Зазначається, що на базі дислокувалися як американські, так і місцеві війська.

Терористи з радикального ісламістського угруповання "Аш-Шабаб", які тісно пов'язані з "Аль-Каїдою", взяли на себе відповідальність за атаку і заявили, що знищили військову техніку США.

На даний момент знайдені тіла чотирьох терористів. Злітно-посадкова смуга не постраждала.

Представник армії Кенії заявив, що пожежу було взято під контроль "і стандартні процедури безпеки в даний час тривають".

Утром в воскресенье, 5 января, боевики исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали военную базу "Лагерь Симба" в округе Ламу в Кении, на которой дислоцированы кенийские и американские солдаты, сообщает агентство Reuters. pic.twitter.com/UPplQVxuEg — SwankyStas (@StasSwanky) January 5, 2020

Раніше ми повідомляли, після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів по США.

Така загроза була після того, як президент Ірану присягнувся помститися за вбивство генерала Сулеймані.

На погрози Ірану вже відреагував президент США Дональд Трамп.

Він попередив, що США можуть завдати удару по 52 цілях в Ірані, якщо піддадуться атаці з боку Тегерана.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати приступили до перекидання в Кувейт військовослужбовців зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, розквартированої в Північній Кароліні.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, у США розробили зброя, від якого здригнеться Кремль.

Також Politeka писала, що США ліквідували одного Путіна: Трамп перервав мовчання, деталі і кадри спецоперації.