Американський президент Дональд Трамп заявив, що США без вагань вдарять по Ірану новітньою зброєю вартістю в трильйони доларів

Як передає Politeka.net, таке повідомлення з'явилося на його сторінці в Twitter.

«Сполучені Штати тільки що витратили два трильйони доларів на військову техніку. Ми самі великі і безумовно кращі в світі! Якщо Іран нападе на американську базу або будь-якого іншого американця, ми відправимо частина цього абсолютно нового прекрасного обладнання в його бік… і без вагань!» — написав Трамп.

Президент США підкреслив, що це Іран напав на Америку, а США завдали удару у відповідь.

«Якщо вони атакують знову, чого я б настійно рекомендував їм робити, ми вдаримо по них сильніше, ніж коли-небудь!» — додав глава лідер США.

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані, якщо США піддадуться атаці з боку Тегерана. За словами Трампа, деякі з цих цілей "є досить значними і важливими для Ірану та іранської культури". Їх число дорівнює числу американських заручників, "захоплених Іраном багато років тому".

Цьому передувала заява одного з командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), командира гвардії в південній провінції Керман генерала Голамали Абухамзе. Він заявив, що після вбивства американськими військами іранського генерала Касема, Іран визначили 35 цілей для ударів по США.

При цьому один з високопоставлених співробітників американського Конгресу повідомив журналістам, що у відповідь удару з боку Ірану можна буде спостерігати "протягом кількох тижнів як вдома, так і за кордоном".

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

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