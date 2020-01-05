Американский президент Дональд Трамп заявил, что США без колебаний ударят по Ирану новейшим оружием ценой в триллионы долларов

Как передает Politeka.net, такое сообщение появилось на его странице в Twitter.

«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и безусловно лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или любого другого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в его сторону… и без колебаний!» — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что это Иран напал на Америку, а США нанесли удар в ответ.

«Если они атакуют снова, чего я бы настоятельно не рекомендовал им делать, мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо!» — добавил глава лидер США.

Напомним, ранее Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана. По словам Трампа, некоторые из этих целей "являются достаточно значительными и важными для Ирана и иранской культуры". Их число равно числу американских заложников, "захваченных Ираном много лет назад".

Этому предшествовало заявление одного из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командира гвардии в южной провинции Керман генерала Голамали Абухамзе. Он заявил, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема, Иран определили 35 целей для ударов по США.

При этом один из высокопоставленных сотрудников американского Конгресса сообщил журналистам, что ответный удар со стороны Ирана можно будет наблюдать "в течение нескольких недель как дома, так и за границей".

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

Как сообщала Politeka, в США разработали оружие, от которого содрогнется Кремль.

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