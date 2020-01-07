Ліквідація бригадного генерала Касіма Сулеймані може спровокувати ядерну світову війну

Такий прогноз озвучив аналітик і військовий експерт Павло Фельгенгауер в інтерв'ю виданню Апостроф.

За його словами, сьогоднішня ситуація на Близькому Сході дуже небезпечна і в будь-який момент у конфлікт можуть втягнути ядерну Росії.

Фельгенгауер також заглибився в історію і згадав вбивство ерцгерцога Фердинанда в 1914 році, яке спровокувало Першу світову війну. Він зазначив, що тоді багато хто не вважав цей злочин як привід для початку масштабних бойових дій.

«Так і тут — є ймовірність ескалації. Не значить, що вона точно відбудеться, але це вірогідно. Виникла дуже вибухонебезпечна ситуація, оскільки внутрішньополітичні причини багатьох потенційних учасників конфлікту говорять про їх готовність проводити агресивно-безвідповідальну політику», пояснив він свою точку зору.

Фельгенгауер також не виключив, що сторони конфлікту можуть застосувати ядерну стратегічну зброю.

"Американські аналітики цього не розуміють, але є можливість втягування туди Росії, якщо конфлікт пошириться на Сирію і Ізраїль, а він пошириться. Те, що ескалація продовжиться — це практично точно. Але на якому рівні вона зупиниться і зупиниться чи — ось це питання. Ситуація дуже небезпечна. І те, що її недооцінюють, — це теж погано. Коли бояться, тоді по-іншому поводяться", - стверджує військовий експерт.

Підсумовуючи, військовий аналітик заявив, що світові лідери зацікавлені в новому конфлікті, оскільки на тлі падіння їх рейтингу вони можуть програти вибори, згадавши в контексті Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньяху.

"У іранського режиму є дуже серйозні внутрішньополітичні проблеми. У російського, в основному, звичайно, економічні. І урядам обох країн визнавати свою провину за різних причин дуже не хочеться, а то і не можеться... Він (Нетаньяху) готовий зробити все що завгодно, щоб стати героєм і виграти вибори 2 березня. Трамп теж боїться, що якщо він не виграє вибори, то його посадять", - підсумував Фельгенгауер у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що ліквідація одного Путіна призвела до катастрофи. Ракетні війська Іранської Республіки приведені в підвищену бойову готовність, а цю інформацію вже підтвердив представник США на Близькому Сході.

Білий дім поки не знає, з якою метою офіційний Тегеран пішов на такий крок. Також не повідомляється, чи були націлені іранські ракети, серед яких є боєголовки з ядерним потенціалом, на конкретні об'єкти.

Також відомо, що Тегеран відмовився дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року, підписаного з США, після ліквідації бригадного генерала Касіма Сулеймані.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, страшний сон Путіна на яву: у США розробили зброя, від якого здригнеться Кремль.

Також Politeka писала, що США ліквідували одного Путіна: Трамп перервав мовчання, деталі і кадри спецоперації.