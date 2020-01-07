Ликвидация бригадного генерала Касима Сулеймани может спровоцировать ядерную мировую войну

Подобный прогноз озвучил аналитик и военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью изданию Апостроф.

По его словам, сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке очень опасна и в любой момент в конфликт могут втянуть ядерную Россию.

Фельгенгауэр также углубился в историю и вспомнил убийство эрцгерцога Фердинанда в 1914 году, которое спровоцировало Первую мировую войну. Он отметил, что тогда многие не считали это преступление как повод для начала масштабных боевых действий.

«Так и здесь — есть вероятность эскалации. Не значит, что она точно произойдет, но это вероятно. Возникла очень взрывоопасная ситуация, поскольку внутриполитические причины многих потенциальных участников конфликта говорят об их готовности проводить агрессивно-безответственную политику», — объяснил он свою точку зрения.

Фельгенгауэр также не исключил, что стороны конфликта могут применить ядерное стратегическое оружие.

"Американские аналитики этого не понимают, но есть возможность втягивания туда России, если конфликт распространится на Сирию и Израиль, а он распространится. То, что эскалация продолжится — это практически точно. Но на каком уровне она остановится и остановится ли — вот это вопрос. Ситуация очень опасная. И то, что ее недооценивают, — это тоже плохо. Когда боятся, тогда по-другому ведут себя", - утверждает военный эксперт.

Подытоживая, военный аналитик заявил, что мировые лидеры заинтересованы в новом конфликте, поскольку на фоне падения их рейтинга они могут проиграть выборы, упомянув в контексте Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху.

"У иранского режима есть очень серьезные внутриполитические проблемы. У российского, в основном, конечно, экономические. И правительствам обеих стран признавать свою вину по разным причинам очень не хочется, а то и не можется... Он (Нетаньяху) готов сделать все что угодно, чтобы стать героем и выиграть выборы 2 марта. Трамп тоже боится, что если он не выиграет выборы, то его посадят", - подытожил Фельгенгауэр в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что ликвидация друга Путина привела к катастрофе. Ракетные войска Иранской Республики приведены в повышенную боевую готовность, а эту информацию уже подтвердил представитель США на Ближнем Востоке.

Белый дом пока не знает, с какой целью официальный Тегеран пошел на подобный шаг. Также не сообщается, были ли нацелены иранские ракеты, среди которых есть боеголовки с ядерным потенциалом, на конкретные объекты.

Также известно, что Тегеран отказался придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года, подписанного с США, после ликвидации бригадного генерала Касима Сулеймани.

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

Как сообщала Politeka, страшный сон Путина на яву: в США разработали оружие, от которого содрогнется Кремль.

Также Politeka писала, что США ликвидировали друга Путина: Трамп прервал молчание, детали и кадры спецоперации.