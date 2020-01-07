Українка Марія Кириченко, яка живе в Сіднеї більше двох років, розповіла про пожежі в Австралії

Вогонь вже охопив 6 мільйонів гектарів лісу і заповідних зон. Це у 7 разів більше, ніж пожежі в Амазонці, і в 3 рази більше, ніж пожежа в Каліфорнії. Про це пише ТК.Медіа. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Марія впевнена, що на землі почалося пекло. Ситуація дуже погана. Забруднення повітря перевищують показники у 20 разів. Якщо перевести в выкуренные сигарети, то від 4-х до 37-ми, залежить від району Сіднея.

"Без применшення, ми спостерігаємо пекло на землі. Ситуація абсолютно катастрофічна. У грудні якість повітря в Сіднеї перевищувало критичні показники в 20 разів, його прирівнювали до кількістю викурених сигарет за день - від 4-х до 37-мі в залежності від району. Складно уявити, що відбувається в епіцентрах подій і з крихітними легкими тварин. Ми-то хоч звиклі до міського пилу і вихлопних газів, а для них це фатально", - заявила Марія.

Жінка також розповіла про жертви катаклізмів. Вже загинули близько 500 мільйонів тварин. Третина популяції коал зникла.

"Згоріло живцем або задихнулася від диму півмільярда тварин - ссавців, птахів, рептилій. Знищено третину популяції коал - вони повільно пересуваються і харчуються виключно евкаліптом, в якому багато масла, що робить його легкозаймистою", - додала українка.

Кириченко повідомляє, що неможливо загасити вогонь на 50-70 метрів. Адже вода випаровується, поки долетить. А погода для пожежі найкраща - спека, посуха і вітер, який вугілля розносить на великі відстані. Пожежа поширюється зі швидкістю 120 км/ч.

"Вода випаровується до того як до нього долетить. Його можна тільки намагатися контролювати. А ще погодні умови - спека, посуха і вітер, який розносить угольки на відстань до 20 км При сильному вітрі вогонь може пересуватися зі швидкістю 120 км/год. Від такого навіть на машині не заїдеш. Фронт пожеж розтягується на сотні кілометрів і обмежені людські ресурси теж не сприяють поліпшенню ситуації", - сказала Марія.

Природная катастрофа в Автралии Сокрушительные лесные пожары в Австралии бушуют уже более 2 месяцев. По предварительным данным, погибли 23 человека и более полмиллиарда животных. В стране объявили чрезвычайное положение. Gepostet von TK Media am Sonntag, 5. Januar 2020

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