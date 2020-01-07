Парламент Ірану одноголосно визнав американську армію і Міністерство оборони США «терористичними організаціями»

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Ірану Tasnim.

Пропозиція вже була підписана 206 депутатами, включаючи членів головуючого в парламенті і Комісії з питань бюджетної інтеграції, йдеться в матеріалі видання.

Більш того, уряд Ірану вирішив посилити обороноздатність країни, спрямувавши на це додаткові кошти: сили спецназу Аль-Кудс отримають з казни суму, еквівалентну 200 мільйонам євро.

Такі дії іранської влади – відповідь на ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді, який разом з кількома соратниками загинув у результаті авіаудару американського безпілотника 3 січня.

США взяли на себе відповідальність за смерть генерала, а Трамп заявив, що Америка вибрала ще 52 об'єкта для ударів у цій країні.

У свою чергу Іран заявив, що буде мститися за загибель Сулеймані. Так, лідер ісламської революції Сейєд Алі Хаменеї попередив, що розплата буде жорстокою, а остаточна перемога «розчарує убивць і злочинців».

Тим часом стало відомо, що США привели в повну бойову готовність військові сили на Близькому Сході. Такі заходи прийняті у зв'язку з імовірністю удару іранських безпілотників, передає CNN.

Так, у стан підвищеної бойової готовності американцями приведено зенітні ракетні комплекси Patriot.

За словами офіційних представників США, війська штатів на території Близького Сходу вже 10 днів перебувають у стані підвищеної боєготовності, але в ніч на 7 січня вона була ще вище.

Раніше ми писали, що в іранському місті Кермані під час церемонії прощання з ліквідованим Касемом Сулеймані загинули десятки людей, ще більше постраждали під час тисняви.

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