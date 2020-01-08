Режим Володимира Путіна приречений, а ситуацію в 2020 році можна назвати "затишшям перед бурею"

Про це в коментарі журналістам розповів астролог і політичний експерт Влад Росс, передає Главред.

За його словами, протестні настрої почнуть по-новому зароджуватися в Росії до 2020 року, а масові бунти повинні спалахнути вже восени.

"У момент, коли Марс – символ конфліктів, агресії і бунтів – стане істотно впливати на карту Росії, чітко проявляться жорсткі протестні настрої і неприйняття росіянами дій влади. Ретроградний рух Марса у вересні-листопаді негативно позначиться на рейтингах російської влади – підтримка Путіна і його команди буде танути на очах", – озвучив астролог свій прогноз.

Влад Росс стверджує, що 2020 рік стане останнім роком правління путінської "Єдиної Росії".

"2020 рік – останній рік правління партії Путіна. Час Єдиної Росії закінчується... 2020-й обіцяє стати переломним для путінського режиму. Зокрема, партія Путіна – Єдина Росія – більше ніколи не буде перемагати на виборах. Стане очевидно, що і самому Путіну складно буде знову переобратися президентом", - підкреслив політичний експерт.

Однак Володимир Путін, як прогнозує Влад Росс, піде з Кремля в 2021 або 2022 році.

"Так що 2020 рік стане останнім роком правління путінського режиму. Ні, Путін не відійде від влади остаточно в 2020 році – це станеться в 2021-му або 2022-му. Найбільш несприятливий рік особисто для Путіна – 2022-ой, проте є ознаки, які вказують на те, що змести з поста президента його можуть в 2021-му", - доповнив він свій прогноз.

Що стосується фінансової ситуації в Росії, то вона нагадає простим жителям останні роки правління Брежнєва, оскільки холодильник впевнено перемагає телевізор.

"Згадайте ті величезні черги, брак продовольства, порожні полиці в магазинах… У Росії стрімко почне падати купівельна спроможність населення. Холодильник почне переконливо перемагати телевізор", - резюмував астролог в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін зазнав фіаско. За словами астролога Влада Росса, війна на Донбасі буде закінчена вже в 2020 році.

"Стрілянини не буде. Все буде за типом Кіпру - і вовки ситі, і вівці цілі, просто припиниться стрілянина, відновиться якийсь статус-кво. І, швидше за все, нас чекає дуже довгий період примирення. У будь-якому випадку, як тільки Путін піде з влади, відразу ж Донбас стане наш", - стверджує він.

Влад Росс також зауважив, що Володимира Путіна можуть скинути з Кремля люди з близького оточення.

"Путін дуже довго не затримається при владі. Великі проблеми у нього почнуться в 2021 році, коли Уран, символ великих переворотів, увійде в "будинок влади" Росії і може просто скинути весь його клан. Ми не побачимо "Єдину Росію", а білий ведмідь буде побитий на виборах восени", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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