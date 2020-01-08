Аналогій з малазійським лайнером все більше

Одна з версій катастрофи українського Boeing під Тегераном – попадання ракети, і на користь цієї версії в мережі з'являється все більше аргументів

Так, у мікроблозі Twitter користувач Максим Мирович опублікував кілька фотографій з місця аварії літака, в результаті якої загинули 177 осіб. На деяких елементах судна видно осколкові пошкодження обшивки лайнера, які зазвичай бувають при попаданні ракети.

«Схоже на те, що український літак, який упав в Ірані, був збитий самим Іраном. Але ніяких «іранських ракет» у Ірану немає – є тільки російські ракети, які Кремль постачає туди в рамках підтримки всесвітніх ватників у боротьбі проти цивілізації. І ці ракети продовжують вбивати», – підписав публікацію автор.

Буквально нещодавно видання Al Hadath зі штаб-квартирою в Аммані (Йорданія) без посилання на конкретне джерело повідомило про те, що український літак був випадково збитий силами іранської ППО.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. За останніми даними, в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявила, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. На місці аварії був виявлений чорний ящик, який передали експертам для розшифровки.

Варто відзначити, що ця авіакатастрофа стала наймасштабнішою за всю історію незалежної України.

Нагадаємо, на що впав Boeing помітили страшні подряпини.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.