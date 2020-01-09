Літак Британських авіаліній екстрено здійснив маневр розвороту, щоб не летіти над територією Ірану

Карти польотів показують, що British Airways Boeing 777, що летів з Мумбаї у Лондон, здійснив розворот назад за кілька хвилин до того, як він повинен був увійти в повітряний простір Іраку, передає Politeka.net з посиланням на Mirror.

Видання зазначає, що літак British Airways здійснив поворот, щоб уникнути можливих трагічних наслідків після того, як Іран випустив більше десятка ракет по американській авіабазі в Іраку.

Так, Boeing 777 здійснив поворот всього за кілька хвилин до того, як він повинен був пролетіти над Іраком. Лайнер розвернувся над затокою і Кувейтом приблизно через дві години після нападу. За словами пасажирів, повітряне судно пролетіло через Саудівську Аравію і Єгипет, а також над Середземним морем, сівши в Афінах на дозаправку.

Наголошується, що не тільки Британські авіалінії, але й інші компанії змінили свої маршрути польотів після ракетних ударів Ірану.

Раніше ми повідомляли, 8 січня недалеко від столиці Ірану впав літак "Міжнародних українських авіаліній" рейсом "Тегеран-Київ". В результаті авіакатастрофи загинули 176 людина, включаючи 11 українців.

Повітряне судно впало через 8 хвилин після зльоту, встигнувши набрати висоту 2240 метрів.

Голова РНБО України Олексій Данилов озвучив 4 основні версії падіння Боїнга. Серед них технічні неполадки з двигуном, поразка зенітною ракетою, зіткнення з безпілотником або вибух на борту внаслідок теракту.

Іранська влада оприлюднила перший звіт з розслідування трагедії. Вивчивши "чорний ящик", фахівці прийшли до висновку, що пожежа на борту почалася ще до падіння. Також на записі розібрали голос пілота. Він хотів розвернути літак назад в аеропорт.

Стало відомо, що у лайнера не було зв'язку з вежею та диспетчером з самого початку. Однак стан тривоги екіпаж не оголосив.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, крах українського Боїнга в Ірані: з'явилися нові кадри трагедії, "вогненні спалахи і..."