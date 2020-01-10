Президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз дав зрозуміти, що не збирається йти на компроміс з Путіним у питаннях закупівлі енергоресурсів

Виступаючи на церемонії вручення премії «За духовне відродження», яка присуджується діячам культури і мистецтва, та премії «Білоруський спортивний Олімп», глава Білорусі пояснив, чому відмовився від російської нафти.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на соцмережі.

«Росія хоче, щоб ми купили у неї нафту за цінами вище світових. Де таке бачено? Тому я й відмовився від такої нафти. І прямо заявив: якщо не буде поставок по світовій ціні нафти з Росії, ми знайдемо цю нафту в іншому місці. І ми знайшли», – заявив Лукашенко.

Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? По газу: все горлопанят про 75 лет Победы, а Газпром зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально!»



Полностью: https://t.co/Vr65jDcZd2 pic.twitter.com/sD6NVaeSaU — Roustem Adagamov (@adagamov) January 10, 2020

Аналогічна ситуація – з газом.

«Що стосується поставок російського газу, мої аргументи прості. 75 років великої Перемоги. Всі горлопанимо, де тільки можливо, і в Росії, і в Білорусі. Але «Газпром» сьогодні заробляє на Білорусі в три рази більше, ніж на Німеччині. Це нормально? Це ненормально!», – підкреслив президент.

В мережі на такі сміливі заяви білоруського голови відреагували по-різному.

«А кого ж на**ти як не своїх, це скріпа злодійської зграї відморожених кремлев**ків ОЗУ карлика поганого», «Батька дешево не продається!))», «Ой, та чого істерити? Сідай за стіл переговорів, переконуй, аргументуй. Проблем то…», «Батька, красавчег! Дав би ще пітерському сопляку по лисині, став би президентом рф!», «Батя, це не Росія хоче... Це х***о, зі своєю бандою хоче! І гроші підуть не Росіянам, а в Офшори, на рахунки цієї банди!», «Сподіваюся ми його оберемо президентом РФ а 2024 році», – пишуть у комметариях в Twitter Рустема Адагамова.

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