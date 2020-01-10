Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз дал понять, что не собирается идти на компромисс с Путиным в вопросах закупки энергоресурсов

Выступая на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», которая присуждается деятелям культуры и искусства, и премии «Белорусский спортивный Олимп», глава Беларуси пояснил, почему отказался от российской нефти.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соцсети.

«Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене нефти из России, мы найдем эту нефть в другом месте. И мы нашли», – заявил Лукашенко.

Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? По газу: все горлопанят про 75 лет Победы, а Газпром зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально!»



Полностью: https://t.co/Vr65jDcZd2 pic.twitter.com/sD6NVaeSaU — Roustem Adagamov (@adagamov) January 10, 2020

Аналогичная ситуация – с газом.

«Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 лет великой Победы. Все горлопаним, где только возможно, и в России, и в Белоруси. Но «Газпром» сегодня зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально!», – подчеркнул президент.

В сети на такие смелые заявления белорусского главы отреагировали по-разному.

«А кого же на**ть как не своих, это скрепа воровской шайки отмороженных кремлеу**ков ОПГ карлика поганого», «Батька дешево не продается!))», «Ой че вот истерить то. Садись за стол переговоров, убеждай, аргументируй. Проблем то…», «Батька, красавчег! Дал бы ещё питерскому сопляку по лысине, стал бы президентом рф!», «Бать, это не Россия хочет... Это х***о, со своей шайкой хочет! И деньги пойдут не Россиянам, а в Офшоры, на счета этой шайки!», «Надеюсь мы его выберем президентом РФ а 2024 году», – пишут в комметариях в Twitter Рустема Адагамова.

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