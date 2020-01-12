Російська Примадонна Алла Пугачова може стати дружиною президента РФ

Справа в тому, що її чоловікові шоумена Максима Галкіна пророкують крісло глави держави. Таку заяву зробив член експертної ради з розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Державній Думі Вадим Манукян, передає видання "Дні.ру".

"Наступником Володимира Путіна стане Максим Галкін", – заявив він.

Він упевнений, що чекати таких великих змін не варто занадто швидко.

"Ні, звичайно, у 2024 році президентом стане людина, швидше за все, Дмитро Медведєв, але це буде шестирічка перед новими 12 роками Володимира Путіна", – зазначив Вадим Манукян.

На його думку, Галкін очолить Росію в 2042 році.

"А ось до 2042 року він піде на пенсію. Тоді пара Максим Галкін і Алла Пугачова нарешті стануть президентом і першою леді", – резюмував Манукян.

Відзначимо, раніше на Заході представили сценарій розвитку подій в Росії в 2027 році. Роль президента напророкували губернатору з Центральної Росії. Так, швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung представило фантастичний сценарій з відходом Володимира Путіна в 2024 році.

Відзначимо, раніше на Заході представили сценарій розвитку подій в Росії в 2027 році. Роль президента напророкували губернатору з Центральної Росії – Олексію Дюмину. Раніше він працював охоронцем російського лідера.

Раніше повідомлялося, що зачіски російської співачки Алли Пугачової зберігають у собі таємницю.

Відомо, що у примадонни багато перук, завдяки яким вона створює яскраві образи. Однак є маленький секрет використання накладних волосся.

зокрема, на концерті примадонни "Той самий концерт" під перукою артистки можна помітити чорну пов'язку.

Як виявилося артистка носить під перукою еластичну пов'язку шириною приблизно чотири сантиметри, без якої вона не може жити.

Причин використання аксесуара зірка не розкрила, тому є кілька версій. Перша говорить - пов'язка захищає від попадання пилу в очі. На сцені дуже спекотно, тому така вірогідна причина.

Друга версія більш містична. Нібито пов'язка - це захист так званого третього ока.

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