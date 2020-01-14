Жителі РФ бояться, що аномалія може мати згубні наслідки

Зелений сніг випав у російському Челябинске

В соціальних мережах активно обговорюють дивне явище і публікують фото.

За словами очевидців, що "аномалію" можна побачити при в'їзді в місто з боку Єкатеринбурга.

Міністерство екології Челябінської області поспішило заспокоїти наляканих городян і повідомило, що сніг убрався в зелений колір із-за пилу з гранітного кар'єру, що знаходиться неподалік.

Начальник управління екологічної освіти Віталій Безруков запевнив жителів міста, що пил не загрожує їх здоров'ю. Відомство планує розмістити на місці "випадання" незвичайного снігу пересувну лабораторію.

Однак така заява не заспокоїло всіх. Росіяни побоюються, що необычявление може мати погані наслідки

Нагадаємо, нещодавно незвичайне погодне явище стривожило жителів ще одного російського міста. Явище отримало назву «Чорне небо».

Мешканці Красноярська роблять знімки смогу з різних частин міста і обурюються через сморід і поганої видимості.

Режим НМУ в Красноярську ввело Середньосибірське УГМС ввечері п'ятниці , 10 січня. Зняти його обіцяли вже в понеділок. Розсіювання шкідливих часток у повітрі гальмують низькі температури, які протрималися всі вихідні.

Несприятливі метеорологічні умови, які сприяють накопичуванню в повітрі шкідливих речовин для Красноярська – це безвітряна погода.

Жителі міста пишуть в соцмережах, що з настанням режиму «чорного неба» у них стала проявлятися алергія.

Серпанок можна помітити у всіх районах міста. При цьому наголошується, що найгірше доводиться жителям на вулицях Юності, Павлова, Свердловської, Весни, Шевченко і в мікрорайоні «Південний берег».

Жителі міста обговорюють ситуацію в соціальних мережах.

«Той прекрасний час, коли повітря в Красноярську можна помацати руками», — пишуть вони.

Нагадаємо, зловісні сліди залишає отруйний смог на склі, такого ще не було: «Ось, чим ми дихаємо».

Як повідомляла Politeka, забруднене повітря може позбавити людство потомства.

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