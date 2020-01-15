Президент Росії Володимир Путін не припинить зусилля по розділенню України

Про це повідомив блогер Олексій Арестович. За його словами, Путін не відмовиться від інструментів ДНР, які такою кров'ю і такою ціною створював.

«Так, на фронті можуть цілими місяцями не стріляти, але періодично бойові дії будуть поновлюватися. Тому що Путін хоче запустити процеси реформ за своїм сценарієм. Його завдання – федералізація України, замість децентралізації, а далі – фінляндизація», — сказав він.

Блогер додав, що через 10-15 років від Росії піде етап поглинання.

«Принаймні, частині території СРСР-2 створювати - спочатку Білорусь, потім Україна. Путін буде по максимуму намагатися впливати на ці процеси. Тому війну на Донбасі треба вести, виходячи з глобальних цілей Путіна, а це відновлення СРСР-2, хоча б за рахунок частини території України. Ми цього не можемо допустити», — додав він.

Блогер певен, що треба наступ включати і звертатися до українців у Росії, білорусам, говорити, що є альтернатива Москві. Є інтегруючий процес на пострадянському слов'янському просторі від Білого моря до Чорного. І залучати потік російських мігрантів, розумних людей, які сюди переїжджають

Нещодавно ми писали, що РФ звинуватили Україну в тому, що вона нібито не виконує положення Мінських угод по Донбасу.

Така скандальна заява пролунала від заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка.

Він зазначив, що на сьогоднішній день склалася така ситуація, що позиція Євросоюзу досить прозаїчна. Вона полягає в тому, що весь комплекс відносин між Російською Федерацією та ЄС "підвішений" на повному виконанні Мінських угод.

У цьому контексті він зазначив, що Київ нібито не виконує цих угод.

"Але Київ не виконує Мінські угоди, це зрозуміло всім. Є рух у правильному напрямку, але, тим не менше, цього абсолютно недостатньо", – висловився російський дипломат.

При цьому він не вдавався в подробиці і не став пояснювати, що ж саме не виконує Україна.

Грушко вказав на те, що ЄС повідомили Російської Федерації, що можуть почати спілкуватися з Росією тільки по тим темам, які можуть цікавити Євросоюз

"Природно, ми теж дотримуємося такого підходу. Якщо Євросоюз виходить з цього, то ми теж будемо говорити тільки з питань, які нас цікавлять", – зазначив він.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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