Існує вагомий привід, щоб тебе викликали "на килим" в Кремль - сказати фразу "Слава Україні!"

Про це розповів відомий російський публіцист та блогер Олександр Невзоров.

"Заходячи в Кремль, кажеш чиновнику – "Слава Україні". Коли він починає шипіти, кажеш йому - відповідати треба "Героям слава", - інструктує він.

Невзоров розповів, що в останній раз з такими словами він приходив у путінське царство в 2014-2015 роках.

"В кімнаті сидить чоловік п'ять і починають думати, що зі мною робити… Іноді було, що я взагалі стояв біля стіночки, мені не пропонували стілець", - розповів він про ситуації, коли його сварили.

"Я вмію будь-який трибунал перетворити в балаган і у мене це завжди поки виходило", - підкреслив публіцист.

Крім того, нещодавно ми писали, що Олександр Невзоров пройшовся по виступу президента РФ Володимира Путіна на Федеральному зборі.

У цьому контексті він пригадав один з циркових номерів, який колись бачив. Тоді циркового бобра підняли на жердинці під купол цирку, а він на величезній висоті, просто над публікою довго і рясно мочився з висоти в захоплені очі глядачів.

Публіцист зізнався, після виступу Володимира Путіна не може позбутися відчуття, що щорічне послання президента РФ нагадувало те бобрівське шоу "з тією тільки різницею, що наш бобер вирішив замінити цирк в кінці номеру".

У властивій йому манері, наповненої сарказмом і сатирою, Невзоров прокоментував виступ Володимира Путіна на Федеральному зборі.

"Поповско-чиновницький світ, який зібрався на послання, він благоговійно зберігав божу росу на обличчях своїх і зберігає, судячи з усього, на побліднівших своїх харях все це до цих пір. Ніяких більш сильних вражень від послання немає", ― відзначив Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.