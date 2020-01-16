Российская телеведущая, актриса и бывший кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак отреагировала на новости о грядущих изменениях в Конституции РФ

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором сидит в роскошном платье и верхней одежде, скорее всего, это сценический костюм, и с глубоким скепсисом на лице смотрит на экран смартфона.

«Мое лицо, когда прочитал новости о конституционной реформе», – написала она.

По словам Ксении, российский президент Путин всячески хочет остаться во власти.

«Ждать выборов 24 года никто не будет, в этом я уверена абсолютно. Экономическая ситуация будет только ухудшаться, а еще выборы в Госдуму -21, которые, как показал опыт МосГорДумы, рискуют стать ооогромной проблемой, особенно на фоне того, что Зюганов и Жирик тоже не хотят никуда уходить, а им уже под 80...(!). В этой ситуации провести реформу надо, пока есть полностью контролируемый парламент, да и новые выборы в ГосДуму будут досрочными – готова спорить», – рассуждает Собчак.

Она предполагает , что Путин постарается сделать Госдуму высшим органом власти, чтобы уйти туда с поста президента, либо же таки создать Союзное государство с Беларусью. Главное для него – «уйти, но остаться».

Что касается Михаила Мишустина в качестве премьера, то тут Собчак, как оказалось, осталась довольна.

«Мишустин – реально хороший кандидат для премьера. Системный либерал, в свое время успешно начавший борьбу с зарплатами в конвертах. Мой дримтим список состоял из Грефа и Кудрина, но Мишустин-это из того же «ассоциативного» ряда)))). А вообще какая у меня идеальная картинка этого нелучшего, но зато компромиссного будущего России? Премьер – Греф, президент– Собянин. Но этого не будет. Увы(», – подытожила светская дива-политик.

Напомним, что Герман Греф – это президент и председатель правления Сбербанка России, а в прошлом — министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сергей Собянин – мэр Москвы с 2010 года.

«Да все понятно было давно, лакомый кусман никому не отдадут. Сейчас конституцию поменяют под себя и все. А нас душат. В стране полный п...ц. Карманы сейчас президент и его шавка набивают как можно больше перед уходом», «Мне вот интересно, Путин реально не понимает, что такие поправки могут вноситься только принятием новой конституции, или все же делает вид...???», – пишут в комментариях.

Напомним, Собчак в Куршавеле догнало стыдное проклятие.

Как сообщала Politeka, бывший муж Собчак опозорил Путина за слова об Украине.

Также Politeka писала, что Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина.