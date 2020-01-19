Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вразив черговою цинічною заявою

Російська модель Олена Водонаєва звинуватила топ-пропагандистку Кремля і телеведучу Ольгу Скабеєву в "пропаганді агресії і неуцтва".

Один з найвідоміших пропагандистів РФ Володимир Соловйов, який не раз озвучував українофобні ідеї, кинувся на захист скандальної Скабєєвої. На думку Соловйова, після такого і інших скандальних висловлювань росіяни цілком можуть не звертати увагу на існування Водонаєвої взагалі.



"Хай живе у своєму убозтві", - заявив Соловйов, звертаючись до моделі.

Соловйов додав, що моделі слід "подивитися в дзеркало і постаратися знайти в очах тінь інтелекту, освіти і поваги до людей".

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський депутат Володимир Жириновський налякав топ-пропагандиста Володимира Соловйова розстрілом.

Перепалка між двома скандалістами сталася під час прямого ефіру пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Так, одіозний Жириновський почав свою тираду з того, що зараз настав час, коли варто уникати таких небезпечних слів: "садити", "розстріляти", "посадити".

Але тут втрутився топ-пропагандист Кремля Соловйов, який вирішив пригадати Жириновському, що той закликав не тільки посадити людей, але розстріляти їх.

Нагадаємо, що знаменита російська пропагандистка Ольга Скабеєва засвітилася за незвичним заняттям, причому не в Росії.