Телеведуча, журналіст і колишній кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак на пальцях пояснила росіянам, що являє собою політичний популізм

На своїй сторінці в Инстаграмм Ксенія опублікувала пост-роз'яснення, чому Путін спокійнісінько перепише Конституцію і не зустріне жодного опору, передає Politeka.

«Кілька днів тому оголосили , що буде, по суті, конституційний переворот, який назавжди узаконить існуючу владну вертикаль. І що? Де заклики «полум'яних революціонерів?». Їх немає. Тому що тут не можна зайняти гарну позу. Не можна голосно крикнути «не грабуйте пенсіонерів!» чи «свободу політв'язням!». Тут у два слова гасел не вкластися», – написала вона.

За словами Собчак, щоб люди зрозуміли, що відбувається насправді, в чому реальна суть зміни Конституції, чому це небезпечно, треба пояснювати довго і складно. А це – непопулярно, тому ніяких мітингів не варто чекати.

«Вже краще нехай Путін узаконить те, що всі і так давно знали. Популізм – він такий. Або революціонери у нас несправжні. Але про це й подумати непристойно», – підсумувала вона.

«Ви – одна з небагатьох людей, які не бояться правди! Точніше одна з одиниць!», «Легальні революціонери несправжні. І Ви знаєте їх вартість - ціна заношених устілок з ваших кросівок», «Ну так може і мовчать, по-перше зрозуміло , що це тільки початок "новацій", буде друга а може і третя порція пропозицій, по-друге , ви самі сказали, що це складніше донести до мас, треба розібратися, як це зробити і вже точно це повинно об'єднати опозиційні сили», «Все просто: статті Конституції треба не змінювати, а виконувати», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, колишній чоловік Собчак приголомшив страшною заявою.

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