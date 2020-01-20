Телеведуча, журналіст і колишній кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак на пальцях пояснила росіянам, що являє собою політичний популізм

На своїй сторінці в Инстаграмм Ксенія опублікувала пост-роз'яснення, чому Путін спокійнісінько перепише Конституцію і не зустріне жодного опору, передає Politeka.

«Кілька днів тому оголосили , що буде, по суті, конституційний переворот, який назавжди узаконить існуючу владну вертикаль. І що? Де заклики «полум'яних революціонерів?». Їх немає. Тому що тут не можна зайняти гарну позу. Не можна голосно крикнути «не грабуйте пенсіонерів!» чи «свободу політв'язням!». Тут у два слова гасел не вкластися», – написала вона.

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Сейчас хорошая ситуация чтобы наглядно продемонстрировать, что такое «политический популизм». Когда избиралась мгд ,которая по сути все равно ничего не решает,даже если бы там не избралось ни одного единоросса , -был страшный протест,когда пенсионная реформа -тоже митинги. А вот несколько дней назад обьявили ,что будет, по сути,конституционный переворот,который навсегда узаконит существующую властную вертикаль. И что? Где призывы «пламенных революционеров?». Их нет. Потому что здесь нельзя занять красивую позу. Нельзя громко крикнуть «не грабьте пенсионеров!» или там «свободу политзаключенным!». Тут в два слова лозунгов не уложиться. Надо обьяснять долго и сложно,(как приходилось Кудрину про пенсионную реформу) , надо долго и нудно говорить о том ,в чем реальная суть изменения конституции,почему это опасно,что такое госсовет и чем вдруг плохо ограничение полномочий президента если до этого вроде этого и добивались. Это сложно. Поэтому нетнтересно и не «ПОПУЛЯРНО». Поэтому лучше обливать Мишустина говном и пытаться выставить его взяточником и вором. Это просто доступно и «сьедобно». А митинги против изменений конституции организовывать....сложно. Обьяснять надо много. Уж лучше пусть Путин узаконит то ,что все и так давно знали. Популизм-он такой. Или революционеры у нас ненастоящие. Но об этом то и подумать неприлично.

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За словами Собчак, щоб люди зрозуміли, що відбувається насправді, в чому реальна суть зміни Конституції, чому це небезпечно, треба пояснювати довго і складно. А це – непопулярно, тому ніяких мітингів не варто чекати.

«Вже краще нехай Путін узаконить те, що всі і так давно знали. Популізм – він такий. Або революціонери у нас несправжні. Але про це й подумати непристойно», – підсумувала вона.

собчак

«Ви – одна з небагатьох людей, які не бояться правди! Точніше одна з одиниць!», «Легальні революціонери несправжні. І Ви знаєте їх вартість - ціна заношених устілок з ваших кросівок», «Ну так може і мовчать, по-перше зрозуміло , що це тільки початок "новацій", буде друга а може і третя порція пропозицій, по-друге , ви самі сказали, що це складніше донести до мас, треба розібратися, як це зробити і вже точно це повинно об'єднати опозиційні сили», «Все просто: статті Конституції треба не змінювати, а виконувати», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, колишній чоловік Собчак приголомшив страшною заявою.

Як повідомляла Politeka, Собчак розповіла, що задумав Путін заради збереження влади.

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