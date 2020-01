View this post on Instagram

Сейчас хорошая ситуация чтобы наглядно продемонстрировать, что такое «политический популизм». Когда избиралась мгд ,которая по сути все равно ничего не решает,даже если бы там не избралось ни одного единоросса , -был страшный протест,когда пенсионная реформа -тоже митинги. А вот несколько дней назад обьявили ,что будет, по сути,конституционный переворот,который навсегда узаконит существующую властную вертикаль. И что? Где призывы «пламенных революционеров?». Их нет. Потому что здесь нельзя занять красивую позу. Нельзя громко крикнуть «не грабьте пенсионеров!» или там «свободу политзаключенным!». Тут в два слова лозунгов не уложиться. Надо обьяснять долго и сложно,(как приходилось Кудрину про пенсионную реформу) , надо долго и нудно говорить о том ,в чем реальная суть изменения конституции,почему это опасно,что такое госсовет и чем вдруг плохо ограничение полномочий президента если до этого вроде этого и добивались. Это сложно. Поэтому нетнтересно и не «ПОПУЛЯРНО». Поэтому лучше обливать Мишустина говном и пытаться выставить его взяточником и вором. Это просто доступно и «сьедобно». А митинги против изменений конституции организовывать....сложно. Обьяснять надо много. Уж лучше пусть Путин узаконит то ,что все и так давно знали. Популизм-он такой. Или революционеры у нас ненастоящие. Но об этом то и подумать неприлично.