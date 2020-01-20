Телеведущая, журналист и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на пальцах объяснила россиянам, что собой представляет политический популизм

На своей странице в Инстаграмм Ксения опубликовала пост-разъяснение, почему Путин преспокойно перепишет Конституцию и не встретит никакого сопротивления, передает Politeka.

«Несколько дней назад обьявили , что будет, по сути, конституционный переворот, который навсегда узаконит существующую властную вертикаль. И что? Где призывы «пламенных революционеров?». Их нет. Потому что здесь нельзя занять красивую позу. Нельзя громко крикнуть «не грабьте пенсионеров!» или там «свободу политзаключенным!». Тут в два слова лозунгов не уложиться», – написала она.

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Сейчас хорошая ситуация чтобы наглядно продемонстрировать, что такое «политический популизм». Когда избиралась мгд ,которая по сути все равно ничего не решает,даже если бы там не избралось ни одного единоросса , -был страшный протест,когда пенсионная реформа -тоже митинги. А вот несколько дней назад обьявили ,что будет, по сути,конституционный переворот,который навсегда узаконит существующую властную вертикаль. И что? Где призывы «пламенных революционеров?». Их нет. Потому что здесь нельзя занять красивую позу. Нельзя громко крикнуть «не грабьте пенсионеров!» или там «свободу политзаключенным!». Тут в два слова лозунгов не уложиться. Надо обьяснять долго и сложно,(как приходилось Кудрину про пенсионную реформу) , надо долго и нудно говорить о том ,в чем реальная суть изменения конституции,почему это опасно,что такое госсовет и чем вдруг плохо ограничение полномочий президента если до этого вроде этого и добивались. Это сложно. Поэтому нетнтересно и не «ПОПУЛЯРНО». Поэтому лучше обливать Мишустина говном и пытаться выставить его взяточником и вором. Это просто доступно и «сьедобно». А митинги против изменений конституции организовывать....сложно. Обьяснять надо много. Уж лучше пусть Путин узаконит то ,что все и так давно знали. Популизм-он такой. Или революционеры у нас ненастоящие. Но об этом то и подумать неприлично.

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По словам Собчак, чтобы люди поняли, что происходит на самом деле, в чем реальная суть изменения Конституции, почему это опасно, нужно объяснять долго и сложно. А это – непопулярно, потому никаких митингов не стоит ждать.

«Уж лучше пусть Путин узаконит то, что все и так давно знали. Популизм – он такой. Или революционеры у нас ненастоящие. Но об этом то и подумать неприлично», – подытожила она.

собчак

«Вы – одна из немногих людей, которые не боятся правды! Точнее одна из единиц!», «Легальные революционеры ненастоящие. И Вы знаете их стоимость - цена заношенных стелек из ваших кроссовок», «Ну так может и молчат, во-первых понятно , что это только начало " новаций", будет вторая а может и третья порция предложений, во-вторых , вы сами сказали, что это сложнее донести до масс, надо разобраться, как это сделать и уж точно это должно объединить оппозиционные силы», «Все просто: статьи Конституции надо не менять, а соблюдать», – пишут в комментариях.

Напомним, бывший муж Собчак ошеломил страшным заявлением.

Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, что задумал Путин ради сохранения власти.

Также Politeka писала, что Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина.