Российская телеведущая и политик Ксения Собчак показала новые фото своего отдыха на Мальдивах, передает Politeka.net со ссылкой на Instagram Xenia_sobchak

На фото Собчак похвасталась стройностью своих ног. Светская львица позирует на краю бассейна, а на заднем фоне видны пальмы. Фотограф снял Собчак с нижнего ракурса, таким образом визуально удлинив нижнюю часть тела светской львицы.

Блузка знаменитости даже не прикрывает нижнее белье, поэтому Ксения прячет “лишнее” для взгляда пользователей руками. На ней также красуются роскошная шляпа и солнцезащитные очки.

Подписчики оценили фото, уже за первые часы поставив около 50 тыс. лайков. При этом комментарии к снимку разделились на восторженные и ироничные. Так, в комментарии к фото Собчак заявила, что ноги “свои”. Не все пользователи поверили: “А фотошоп ног наверное от Рудковской))) забыли написать)))”. Другой комментатор предположил, что это "Фотошоп от Волочковой", намекая на то, что балерина активно "украшает" свое тело с помощью фоторедакторов.

“Классно!Но не пойму,рот у вас не закрывается что ли?”, - иронизирует другой комментатор.

Напомним, знаменитость отдыхает на Мальдивах вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном от первого мужа Максима Виторгана – Платоном. На острова она отправилась почти сразу после отдыха в Куршавеле, где она с семьей каталась на лыжах.

СМИ сообщают, что Собчак и Богомолов потратили большие деньги на аренду апартаментов. Каникулы пары обходятся в такую сумму, за которую можно купить хорошую квартиру в Москве. Лишь аренда виллы на Мальдивах обходитсяне менее 25 000 долларов в день, при том что пара проведет там по меньшей мере неделю.

На вилле есть практически все для шикарного отдых: детская площадка, сауна, теннисный корт, винный бар, собственный бассейн и джакузи. Вероятно, Собчак с супругом остановились там вместе со своими друзьями.

Напомним, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына: «Всю ночь с…».

Как сообщала Politeka, Собчак выставила аппетитные формы напоказ в необычной позе: «У Волочковой лучше».

Также Politeka писала, что Собчак в Куршевеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают.



