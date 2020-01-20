Бывший муж одиозной телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган удивил поклонников своим странным постом в социальных сетях.

На своей странице в Инстаграм Виторган опубликовал цитату российского классика Льва Толстого о предательстве, передает Politeka.net. Российские СМИ предположили, что такое заявление артиста может быть связано с его возлюбленной 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Журналисты не раз заявляли, что роман актеров стремительно развивается и дело идет к свадьбе. Некоторые СМИ даже писали, что девушка беременна от Виторгана, потому что в последнее время постоянно скрывает живот на фотографиях.

Но опубликованная сторис дала повод для размышлений.

«Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается», - гласит цитата.

Показательно, что никаких объяснений 47-летний артист не дает. Нино, в свою очередь, опубликовала общую фотографию с Виторганом на своей странице в Инстаграм. Фото девушка оставила без подписи. Поклонники не стали закидывать звезду вопросами об отношениях с Виторганом, а предпочли сделать паре массу комплиментов.

«Такие живые и настоящие, всегда в хорошем настроении и с улыбкой, очень приятно смотреть на вас. У самой поднимается настроение», «Ощущение нашедших друг друга интеллигентов, которые умеют кайфовать от жизни... Хипстеригенты».

Многие поклонники обратили внимание на сходство актеров, а часть фанатов заявили, что их пара выглядит очень гармонично.

Отметим, что Виторган уже переживал предательство близкого человека. Его бывшая жена Ксения Собчак ушла от него к режиссеру Константину Богомолову. До конца не ясно, были ли измены со стороны Собчак, но точно была драка Виторгана и Богомолова из-за ведущей.

Напомним, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына: «Всю ночь с…».

А Politeka писала, что Максим Виторган опозорил Путина за слова об Украине: "Как же это отказывается?".

Также Politeka сообщала, что Ксения Собчак на Мальдивах удивила стройными ногам: "фотошоп от Волочковой".