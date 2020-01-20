У Путіна знайшли одну слабкість, від якої той не може позбутися

У президента Росії Володимира Путіна є одна чудасія через яку він постійно притримується "дивного ритуала"

Як повідомляє Politeka.net, український журналіст Іван Яковина помітив особливу дивину президента Росії Володимира Путіна, про яку розповів у блозі на каналі Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його твердженням, той боїться імен і прізвищ. Журналіст навів кілька прикладів того, як Путін уникає вимови деяких імен. Так, глава РФ досі в публічній площині не визнає своїх дочок, а називає їх якимись жінками

Так, молодша дочка Путіна Марія носить прізвище Воронцова, а Катерина носить прізвище Тихонова. Крім того, Путін ніколи не вимовляє прізвище опозиціонера Навального, а також буквально уникає прізвища Зеленського. Частіше Путін просто називає його президентом України.

До всього іншого, журналіст зауважив, що ще в 2008 році Путін обрав собі наступника в особі Медведєва, який віддано виконував бажання свого "господаря".

Настав 2020 рік, а тепер Путін вирішив спиратися на Мішустіна, який нагадує екс-прем'єра через своє прізвище. Це виражається не тільки у однієї і тієї ж заголовній букві, але і в тому, що їх прізвища походять від назв тварин.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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