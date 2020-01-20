У Путина нашли одну слабость, от которой тот не может избавиться

У президента России Владимира Путина есть одна странность из-за которой он постоянно следует "странным ритуалам"

Как сообщает Politeka.net, украинский журналист Иван Яковина подметил особую странность президента России Владимира Путина, о которой рассказал в блоге на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его утверждению, тот боится имен и фамилий. Журналист привел несколько примеров того, как Путин избегает произношения некоторых имен. Так, глава РФ до сих пор в публичной плоскости не признает своих дочерей, а называет их какими-то женщинами

Так, младшая дочь Путина Мария носит фамилию Воронцова, а Катерина носит фамилию Тихонова. Кроме того, Путин никогда не произносит фамилию оппозиционера Навального, а также буквально избегает фамилии Зеленского. Чаще Путин просто называет его президентом Украины.

Ко всему прочему, журналист заметил, что еще в 2008 году Путин выбрал себе преемника в лице Медведева, который предано исполнял желания своего "хозяина".

Наступил 2020 год, а теперь Путин решил опираться на Мишустина, который напоминает экс-премьера по фамилии. Это выражается не только в одной и той же заглавной букве, но и в том, что их фамилии походят от названий животных.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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