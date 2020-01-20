Скандальний російський актор Олексій Панін скучив по Києву і несподівано попросив вибачення в українців
Як повідомляє Politeka.net, своє послання до українців скандальний російський актор Олексій Панін, відомий своїми скандальними витівками, опублікував на особистій сторінці в Instagram.
Російський актор попросив вибачення за Росію у всіх громадян України, заявивши, як же зараз йому не вистачає життя того, яке було раніше, коли ніяких заборон на в'їзд не було, і коли артисти обох країн разом знімалися в кіно, співали пісні, а також раділи життю.
В самому кінці своєї публікації росіянин заявив, що йому неймовірно шкода, що Москва почала війну між братніми народами, і попросив вибачення у всіх українців.
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"Я дуже скучив по моїй коханій Іринці Білик і по Києву. Це був прекрасний час. Ми співали, пили, знімали кіно і раділи життю. Як же шкода, що Росія розв'язала цю нікому не потрібну "війну" з Україною. Вибачте нас, Українці!" - написав актор.
Панін, зробивши зазначений вище пост, відмітив президента України Володимира Зеленського.
Білик тоді казала, що у них споріднені душі. Вона розповідала в одному з інтерв'ю: "Коли ми зустрічаємося, то не стримуємо емоцій".
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