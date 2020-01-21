Російський режисер Карен Шахназаров, який палко підтримує агресивну путінську політику, зробив чергову цинічну заяву в бік України

Так, він нахабно заявив, що вважає половину України споконвічно російськими територіями.

Свої скандальні заяви той зробив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

Крім того, він заявив, що Західна Україна зовсім інша країна, яку нібито можна називати лише Австро-Угорщиною чи Європою. У той же час, він прямо заявив, що Схід України - це Росія.

"Захід і Схід України не з'єднаємий і нічого з цим не зробиш ні за яких обставин. Це дійсно неможливо поєднати спадкоємців тих людей, які боролися із нацизмом і тих, у чиїх коренях люди, які були на іншій стороні. Західна Україна - це Австро-Угорщина, Європа, зовсім інше. А Схід України - це Росія", - заявив несамовитий друг Путіна.

Також раніше повідомлялося, Карен Шахназаров зазначив, що наслідки для України будуть ще гірше, якщо вона не відмовиться від проросійських настроїв. Для прикладу любитель Путіна привів Францію, якій довелося відмовитися від Алжиру.

Він заявив, що Україні вже давно пора визначатися, яким курсом йти. Шахназаров також звинуватив російських політиків у тому, що вони зробили з України осколок і відштовхнули цю частину територій від себе. Після цього від режисера послідували загрози, а також він поставив Україні кілька цинічних ультиматумів.