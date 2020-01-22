Нічого подібного не було з 1982 року

Сильний шторм, який вирує в Іспанії вже три дні поспіль, забрав життя п'яти осіб

Циклону "Глорія" приніс в країну негоду з низькими температурами і сильними снігопадами, повідомляє Europa Press. Щоб подивитися відео - проскролльте вниз.

В понеділок від шторму найбільше постраждали регіони навколо Валенсії і Балеарські острови. Там спостерігалися підтоплення і сильний вітер.

Більше 30 провінцій Іспанії були приведені в стан підвищеної готовності. Пізніше шторм перемістився на південь Франції.

Синоптики називають шторм найсильнішим в регіоні з 1982 року.

Правоохоронці заявили, що кількість загиблих в результаті шторму "Глорія" зросла до п'яти.

Одна людина загинула в провінції Авіла після того, як на нього обрушилася черепиця з даху будинку. Поблизу Валенсії від переохолодження померла бездомна жінка.

Крім того, одна людина загинула в автомобільній катастрофі на засніженій дорозі в районі Астурії, ще одного знайшли мертвим біля будинку в місті Мойшан з ознаками переохолодження.

Тіло чоловіка знайшли у муніципалітеті Каркайшент.

Іспанські синоптики в понеділок повідомили про вітрі до 115 км/год і величезних хвилях на узбережжі Середземного моря.

Аеропорт Аліканте був змушений призупинити роботу, що призвело до скасування багатьох рейсів.

Marine foam has taken over the streets of a city in #Spain due to a major storm #Gloria pic.twitter.com/M8qcB80wNb — DiepTLam (@DiepTLam) January 22, 2020

Нагадаємо, восени 2019 року на Каталонії (Іспанія) обрушилися проливні зливи, які викликали повінь. Без електрики залишаються 10,5 тисячі осіб. Через зливи і повені було зупинено рух на 46 автошляхах. Проблеми виникли і з залізничним транспортом.

В провінції Барселона евакуйовані кілька десятків людей, деякі школи в регіоні закриті.

Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка в сорока кілометрах від Барселони на пляжі Кальдес-д´Эстрак в селі Аренис де Мунте. Повідомляється, що він підійшов до автомобіля, щоб його перепаркував. Несподівано чоловіка зніс потужний потік води. Більше живим його ніхто не бачив.

Кількість зниклих без вести збільшилася до п'яти осіб, повідомляє служба Цивільного захисту. Серед зниклих без вести – 70-річна мати та її 40-річний син. Також зник водій вантажівки (бельгієць за національністю).

В службу порятунку надійшло майже чотири тисячі.

Storm Gloria: Severe weather conditions battering parts of Spain and France are believed to be responsible for at least four deaths https://t.co/1OBUNO09CR pic.twitter.com/PvvJOxVnc4 — BBC Weather (@bbcweather) January 21, 2020

Нагадаємо, стихія розбушувалася в Україні, є жертви.

Як повідомляла Politeka, люта стихія забрала життя п'ятьох: «рятувальники дістають бездиханні тіла».

Також Politeka писала, що потужна стихія змиває місто з лиця землі: 63 загиблих.