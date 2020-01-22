Кількість жертв нового коронавируса у Китаї зросла до дев'яти

Про це заявила Національна комісія охорони здоров'я Китаю, передає Reuters.

Стрімкими темпами зростає і число заражених смертельною хворобою. Станом на середу, 22 січня, вже 440 осіб у 13 провінціях Китаю були підтверджені зараженням новим коронавірусом (nCoV).

Наголошується, що були докази респіраторної передачі від пацієнта до пацієнта.

Бін, віце-міністр комісії, також повідомив на брифінгу в ЗМІ, що живим тварин не дозволялося ввозити в Ухань, центральний Китай.

Зазначимо, також, що вірус вже вийшов за межі Китаю. В американському штаті Вашингтон підтверджений перший випадок захворювання в Сполучених Штатах новим різновидом коронавіруса.

Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань (Китай), був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.

Зазначимо, що 1 січня у Китаї поліція затримала 8 осіб за поширення чуток про смертельний вірус в соцмережах. Вони до цих пір числяться як зниклі без вести.

Зараз же КНДР закрила кордони для всіх іноземних туристів із-за можливості епідемії.

Зазначимо, Моз України радить уникати тісного контакту з людьми, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а також частіше мити руки з милом.

Рекомендується також уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі, а людям з симптомами гострої респіраторної інфекції не можна при кашлі підходити надто близько до співрозмовників, і слід використовувати одноразові серветки.

Нагадаємо, що перші випадки захворювання новим різновидом коронавіруса були зафіксовані ще перед Новим роком. Після свят кількість інфікованих стало активно рости і навіть вийшло за межі Китаю. Випадки зараження підтвердили в Таїланді, Японії і Південної Кореї.

Нагадаємо, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.

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